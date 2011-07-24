Убивця 85 норвежців мав півтори години до появи поліції

Убивця, який застрелив 85 туристів на острові Утойя, як виявилось, мав у запасі півтори години часу через незадовільну технічну базу поліцейського спецназу, який діставався до місця злочину на прогулочних човнах, повідомляє Reuters з посиланням на представників поліції.

З браком транспортних засобів також зіткнулися і представники місцевої поліції. Хоча повідомлення про стрілянину в таборі було зафіксоване ними в 17:27 за місцевим часом, поліцейські прибули на місце трагедії лише за півтори години. Щоб дістатися Утойї, їм були потрібні човни, яких, на нещастя, не виявилося.

"Коли люди і спорядження опинилися в човні, він почав наповнюватися водою, тому і заглух мотор. Човен був дуже маленьким і хитким", - сказав представник місцевої поліції.

Керівник поліції Осло Свейнунг Спонхайм (Sveinung Sponheim) повідомив, що він наполіг на тому, щоб антитерористичний загін "Дельта" діставався місця події автомобілем, а не вертольотом, оскільки єдиний доступний на той момент гелікоптер був за 50 або 60 кілометрів на південь від норвезької столиці.

Поліцейським, які прибули з Осло, знадобилося 16 хвилин, щоб подолати відстань від причалу до Утойї. Через дві хвилини після їх прибуття озброєний чоловік здався, не вчинивши опору.

Подвійний теракт, нагадує РІА "Новости", стався у Норвегії у п`ятницю, його жертвами стали 93 особи, близько 100 поранені. Спочатку прогримів вибух у комплексу урядових будників у центрі Осло, де розташована канцелярія прем`єр-міністра, а за кілька годин чоловік у поліцейській формі відкрив стрільбу в молодіжному таборі правлячої Трудової партії на острові Утойя.

Утейя - острів на озері Тюріфьйорд, розташований за 35 км на північний захід від Осло.

Норвезька Робітнича молодіжна ліга (РМЛ), якій належить острів, влаштовує на ньому літній табір. У 1950 році острів був переданий у володіння РМЛ Конфедерацією профспілок Осло.