У США представлена нова стратегія боротьби з оргзлочинністю
00:57, 26 липня 2011Світ
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Зазначені СРСР, Японія, Мексика, Італія
Адміністрация президента США представила у понеділок нову стратегію боротьби з міжнародною організованою злочинністю, повідомляє Радіо Свобода.
У документі йдеться про необхідність санкцій проти осіб, підозрюваних в зв`язках з криміналітетом з республік колишнього Радянського Союзу, Японії, Мексики та Італії. "Безпрецедентним" назвав зростання їх активності за останні 15 років радник президента США з питань внутрішньої безпеки Джон Бреннан.
Наголошується, що нова стратегія допоможе ефективнішому виконанню американських законів, спрямованих на послаблення фінансової могутності злочинних мереж по всьому світу.
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