У США представлена нова стратегія боротьби з оргзлочинністю

Адміністрация президента США представила у понеділок нову стратегію боротьби з міжнародною організованою злочинністю, повідомляє Радіо Свобода.

У документі йдеться про необхідність санкцій проти осіб, підозрюваних в зв`язках з криміналітетом з республік колишнього Радянського Союзу, Японії, Мексики та Італії. "Безпрецедентним" назвав зростання їх активності за останні 15 років радник президента США з питань внутрішньої безпеки Джон Бреннан.

Наголошується, що нова стратегія допоможе ефективнішому виконанню американських законів, спрямованих на послаблення фінансової могутності злочинних мереж по всьому світу.