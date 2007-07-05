Україна та Румунія судяться за економічні зони в Чорному морі

Завершився письмовий розгляд справи про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон України і Румунії в Чорному морі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, 5 липня Посол України в Королівстві Нідерланди Олександр КУПЧИШИН, який діє як заступник уповноваженого України у справі про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон України і Румунії у Чорному морі, офіційно вніс до Міжнародного суду ООН репліку України на відповідь Румунії у цій справі.

Подання репліки було здійснено у визначені судом строки.

Передбачається, що внесенням до суду репліки України завершиться етап письмового розгляду справи. Після цього суд відповідно до встановлених правил процедури, має ухвалити рішення щодо строків проведення усних слухань.

Як відомо, справа про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон України і Румунії у Чорному морі знаходиться на розгляді цієї міжнародної судової інстанції з вересня 2004 року.