Загинули спецназівці з групи, яка знищила бен Ладена

Більше 20 військовослужбовців, які загинули в аварії вертольота в афганській провінції Вардак, служили в так званій "групі 6" спецназу ВМС США - підрозділі, який на початку травня ліквідував в Пакистані очільника "Аль-Каїди" Усаму бен Ладена, повідомив телеканал Fox News.

Вертоліт НАТО розбився в ніч на суботу в ущелині Тангі в повіті Саїдабад після обстрілу з землі.

"Серед загиблих у вертольоті більше 20 військовослужбовців були з "групи 6" спецназу SEALS (Sea, Air and Land Teams), яка ліквідувала бен Ладена", - цитує РІА "Новости".

У вертольоті, що розбився, крім екіпажа, були 22 спецназівці, три військові авіадиспетчери, сім афганських військовослужбовців, кінолог і цивільний перекладач - всього 38 осіб. Джерела заявили, що це найбільша за чисельністю втрата особового складу для "групи 6" за весь час її існування.

Після підтвердження інформації про загибель в авіакатастрофі американських військовослужбовців президент і міністр оборони США Барак Обама і Леон Панетта висловили співчуття членам сімей загиблих.