ЄЦБ скуповує держпапери Італії й Іспанії

Європейський центральний банк (ЄЦБ) 8 серпня взявся до придбання державних паперів Італії й Іспанії на вторинному борговому ринку. За даними трейдерів, вже зранку ЕЦБ купив італійських і іспанських облігацій на суму близько 700 млн. євро.

"Ми чекаємо, що вони (ЄЦБ) куплять паперів на мільярди євро сьогодні", - наводить Reuters слова одного з трейдерів.

Напередодні рада керівників ЄЦБ оголосила, що відновлює активні купівлі держоблігацій країн єврозони на вторинному ринку.Тривалий час чиновники ЄЦБ чинили опір ідеї включення в програму держпаперів Італії й Іспанії,

Центробанк припинив інтервенції в березні 2011 р., причому тоді він купував тільки облігації Греції, Ірландії й Португалії.

вважаючи, що уряди цих країн повинні діяти рішучіше для стабілізації своїх фінансів. Проте останні події на ринку: атаки спекулянтів на італійські й іспанські держпапери та зниження кредитного рейтингу США агентством S&P - не залишили ЄЦБ вибору, зазначає РосБізнесКонсалтинг.

Непрямим підтвердженням скупівлі ЄЦБ держпаперів Італії й Іспанії стало значне зниження прибутковості цих паперів на торгах 8 серпня. На середину дня ставки за 10-річними італійськими бондами впали на 77 базисних пунктів - до 5,32%, за 10-річними іспанськими облігаціями - на 82 базисних пункти - до 5,23%.