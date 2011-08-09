Авіакатастрофа у Росії: 11 загиблих

Внаслідок катастрофи транспортного літака Ан-12 в Магаданській області Росії загинули 11 людей. Про це повідомляє Бі-Бі-Сіз посиланням на Далекосхідну транспортну прокуратуру.

На борту літака перебували 9 членів екіпажу та 2 пасажири.

Літак попросив про аварійну посадку в аеропорту Магадана, а потім зник з екранів радарів. Про виявлені несправності пілоти повідомили тоді, коли Ан-12 перебував на відстані 300 кілометрів від Магадана. Попередньо, в літака загорівся правий двигун і почало витікати пальне.

Літак здійснював політ з Магадана на Чукотку. Його уламки знайшли в Магаданській області за 200 кілометрів від селища Омсучкан.