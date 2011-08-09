Прем'єр Британії обіцяє вивести на вулиці Лондона 16 тисяч поліцейських

У зв`язку з масовими заворушеннями у Великій Британії прем`єр-міністр Девід КЕМЕРОН розпорядився відкликати з літніх канікул парламент.

Останній раз британський парламент відкликався з канікул у 2002 році, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Прем`єр також заявив, що вживе всіх заходів для відновлення порядку на вулицях.

Він, зокрема, пообіцяв вивести на вулиці Лондона 16 тисяч поліцейських.

У заяві за підсумками екстреного засідання на Даунінг-стріт Д.КЕМЕРОН назвав тих, хто продовжує третій день масові заворушення "чистим криміналом", який "має бути подоланий".

Також прем`єр-міністр Великої Британії відвідав район Лондона Кройдон, де кілька годин тому від поранень помер 26-річний чоловік. Його вважають першою жертвою заворушень у Лондоні.

Крім того, сьогодні в Скотланд-Ярді заявили, що поліцейські зможуть застосовувати пластикові кулі при розгоні безладів. Як повідомляється, подібні кулі ніколи раніше не використовувалися з подібною метою на території Великої Британії.

Згідно із заявою поліції, кожний випадок застосування пластикових куль ретельно обґрунтовуватиметься.

Як повідомляв УНІАН, перша хвиля безладів розпочалася в лондонському районі Тоттенхем увечері 6 серпня. Мотивом для початку заворушень стала загибель у перестрілці з поліцейськими одного з місцевих жителів, яка сталася кількома днями раніше. Мітинг біля поліцейської дільниці у Тоттенхеме переріс у масові безлади, погроми магазинів і мародерство.

Безлади у Лондоні продовжуються вже третю добу, минулої ночі вони перекинулися на інші міста - Бірмінгем, Брістоль, Ліверпуль.

Кількість постраждалих на даний час становить близько 100 осіб, з них 80 поліцейських і 20 цивільних осіб, включаючи учасників заворушень і мирних жителів.

За останніми поліцейськими зведеннями, за підозрою в причетності до погромів у Лондоні заарештовано 525 осіб, у Бірмінгемі - 138, арешти також проведено в Ліверпулі і Брістолі. Звинувачення вже пред`явлені 100 учасникам заворушень.