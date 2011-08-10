Військова делегація Китаю відвідала штаб українських ВМС

Розпочався офіційний візит в Україну китайської військової делегації на чолі з начальником Генерального штабу Народно-визвольної армії Китаю генерал-полковником БІНДЕ Ченьом.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, перебуваючи у Севастополі, китайська військова делегація відвідала штаб Військово-Морських Сил Збройних Сил України, де зустрілася з командувачем українського військового флоту адміралом Віктором МАКСИМОВИМ, його першим заступником віце-адміралом Сергієм ЄЛІСЄЄВИМ та начальником штабу – першим заступником командувача ВМС ЗС України контр-адміралом Юрієм ІЛЬЇНИМ.

Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо поглиблення військового співробітництва між флотами двох держав.

«Наше військове співробітництво з Китайською Народною Республікою розпочалося 2002 року, – зазначив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал В.МАКСИМОВ. – Тоді до порту Севастополь вперше завітав китайський корабель. Свого часу в Академії ВМС ім. П.С. Нахімова проходили навчання три китайських курсанти, а китайські моряки виходили в море на нашому десантному кораблі “Донецьк”.

Адмірал також нагадав, як у 2009 році він побував у Китайській Народній Республіці.

У свою чергу, начальник Генерального штабу Народно-визвольної армії Китаю генерал-полковник БІНДЕ Чень зазначив, що у збройних сил наших країн великі перспективи співробітництва, враховуючи наявний потужний науково-технічний потенціал підприємств оборонно-промислового комплексу нашої держави.

У рамках візиту до Севастополя делегація Народно-визвольної армії Китаю також побувала на борту великого десантного корабля “Костянтин Ольшанський” Військово-Морських Сил Збройних Сил України.