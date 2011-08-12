У Севастополі вшанували загиблих на підводному човні "Курск"

У Севастополі сьогодні пройшли пам`ятні заходи, присвячені 11-им роковинам з дня загибелі екіпажу атомного підводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск".

Як повідомив кореспондентові УНІАН прес-секретар командувача Чорноморського флоту РФ капітан I рангу В’ячеслав ТРУХАЧОВ, вранці представники командування флоту, особовий склад з`єднань і частин, представники громадських і ветеранських організацій, родичі, друзі і товариші по службі загиблих моряків зібралися у Володимирському соборі – усипальні російських адміралів на молебень за загиблими.

На кладовищі Комунарів біля пам`ятника севастопольцям – членам екіпажу АПРК «Курск» відбувся мітинг-реквієм, який почався з хвилини мовчання. На мітингу виступив радник міністра оборони Російської Федерації, президент міжнародної Асоціації підводників адмірал Геннадій СУЧКОВ, заступник командувача Чорноморського флоту РФ Юрій ОРЕХОВСЬКИЙ, представники керівництва Севастополя і командування Військово-морських сил Збройних сил України, ветерани-підводники.

Учасники мітингу поклали квіти до пам`ятника підводникам. На завершення, віддаючи військові почесті загиблим героям, перед монументом урочистим маршем пройшла почесна варта.

Пізніше учасники траурних заходів поклали вінки і квіти на могили 8 загиблих моряків "Курска", похованих на меморіальному Братському кладовищі на Північній стороні і на міському кладовищі в районі 5-го кілометра Балаклавського шосе.

Як повідомлялося, російський атомний підводний човен "Курск" затонув у Баренцовому морі 12 серпня 2000 року. Згідно з висновком урядової комісії, причиною катастрофи став вибух торпеди в носовому відсіку субмарини.

Субмарина була виявлена 13 серпня на глибині 108 метрів. Весь екіпаж у складі 118 осіб загинув.