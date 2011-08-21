Лівійський уряд закликав повстанців до переговорів

Лівійський уряд закликав повстанців, які вже впритул підходять до Тріполі, до припинення вогню та переговорів, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на міністра інформації Мусу ІБРАГІМА.

Водночас Reuters з посиланням на Al Jazeera повідомляє про те, що НАТО вирішило допомогти повстанцям завоювати Тріполі і розбомбило резиденцію Муаммара КАДДАФІ, розташовану у кварталі Баб ель-Азізія.

Крім того, за даними французьких телеканалів, лівійські повстанці захопили військову базу на підступах до Тріполі, яка була важливим опорним пунктом лівійської армії, й отримали доступ до розташованих там складів зі зброєю.