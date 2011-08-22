Двом польським офіцерам висунули звинувачення за Смоленську катастрофу

Польська військова прокуратура пред’явила звинувачення двом офіцерам 36-го авіаполку у справі про Смоленську катастрофи, внаслідок якої загинуло 96 громадян, у тому числі Президент Польщі Лех Качинський.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Окружної військової прокуратури у Варшаві, що займається розслідуванням причин Смоленської катастрофи.

Прокуратура не надала даних про звинувачених осіб, зауваживши, що вони працювали в „керівництві” 36-го авіаполку, відповідального за авіаперевезення високопосадовців.

„Звинувачені не визнали своєї провини і відмовились давати роз’яснення, подавши заяву щодо представлення письмового обгрунтування представлених їм звинувачень”, - зазначила прес-служба.

Прокуратура звинувачує офіцерів у „неналежному виконані службових обов’язків” під час організації польоту Президента Польщі Л.Качинського до Смоленська 10 квітня 2010 року.

Згідно з повідомленням, прокуратура не зверталася до суду щодо затримання чи арешту офіцерів та не вимагала від них підписки про невиїзд.

За даними польських ЗМІ, офіцерам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, польська урядова комісія в оприлюдненому наприкінці липня остаточному звіті про причини Смоленської авіакатастрофи, що сталася 10 квітня 2010 року, назвала основною причиною аварії помилки пілотів 36-го авіаполку. Комісія вважає, що пілоти могли припуститися помилок через незадовільну професійну підготовку.

Після оприлюднення звіту у відставку подав міністр оборони Польщі Богдан КЛІХ, а його наступник вирішив розформувати 36-й авіаполк.

Урядова комісія визначала лише технічні причини катастрофи, а відповідальність посадових осіб, крім військових слідчих, досліджує також польська цивільна прокуратура.

Довідка УНІАН. Літак польського Президента Л.Качинського Ту-154 розбився поблизу Смоленська вранці 10 квітня 2010 року. При посадці він зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман. На борту перебувало 96 осіб - 88 пасажирів і вісім членів екіпажа. Всі вони загинули.