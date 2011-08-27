В одній з лікарень у Лівії знайшли більше 200 трупів

В одній з лікарень у районі Абу Салім виявлено більше 200 трупів, включаючи жінок і дітей. Медики залишили лікарню невдовзі після початку боїв за Тріполі.

Пацієнти, які вижили, розповідають, що лежали в спеку майже тиждень, поки точилися бої за Тріполі, без допомоги, біля тіл померлих, які розкладалися поблизу них.

Десятки трупів складали навколо будинку, а підлога була забризкана кров`ю і засипана битим склом.

І повстанці, і сили Каддафі звинувачували одне одного в кривавих безчинствах, проте журналіст Бі-бі-сі, який був у лікарні, повідомляє, що неможливо точно визначити, як померли ці люди.