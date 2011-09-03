Казахстан відмовився від російської мови на державному телеканалі

Російська редакція національного телеканалу «Казахстан» закрита у зв`язку з повним переходом каналу на мовлення державною казахською мовою, передає Газета.Ru.

«Всі телепередачі російською мовою з 1 вересня припинили мовлення. Російська редакція закрита, всі журналісти вже звільнилися», – повідомив один із колишніх кореспондентів російської редакції телеканалу «Казахстан». Він зазначив, що «основна частина журналістів пішла з телеканалу ще влітку, а буквально вчора звільнилися ще декілька людей».

«Оскільки телеканал має свої філіали в усіх областях республіки, в регіонах російськомовні журналісти теж звільнилися», – додав він.

У травні цього року Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ повідомив, що за його дорученням телеканал «Казахстан» із вересня перейде на повне мовлення державною мовою. Згідно з Конституцією, в Казахстані державною є казахська мова.