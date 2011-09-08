Генсек НАТО про зникнення Каддафі, ООН і диктатуру в Чехії

НАТО не має в своєму розпорядженні інформації про місце перебування лідера лівійської Джамахірії Муаммара Каддафі, заявив у Празі Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен.

Генсек НАТО в середу відвідав столицю Чехії, де зустрівся з прем`єр-міністром країни Петром Нечасом, першим віце-прем`єром і міністром закордонних справ Чехії Карелом Шварценбергом, а також міністром оборони Олександром Вондрою.

В інтерв`ю чеському інформагентству ЧТК Расмуссен сказав, що НАТО не має певної фіксованої дати завершення операції в Лівії.

За словами генсека, операція триватиме, поки НАТО не переконається, що немає загрози цивільному населенню. "Але я думаю, що ми у фінальній фазі нашої операції", - зазначив Расмуссен.

Генсек альянсу сказав також, що в післявоєнний період в Лівії активно повинна діяти ООН. "Але ми заявили: якщо ООН попросить, ми готові допомогти (Лівії)", - сказав Расмуссен.

За його словами, перехід Лівії до демократичної форми управління є одним з центральних моментів перехідного періоду. Генсек НАТО вважає, що Чехія може допомогти лівійському народові з переходом до демократії, "оскільки має досвід тривалої диктатури, так само, як і Лівія", цитує РІА "Новости".