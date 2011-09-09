У країнах "Східного партнерства" населення більше, ніж у Росії

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ оптимістично оцінює шанси на підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КЛЮЄВ заявив сьогодні на конференції міністрів економіки держав „Східного партнерства”, що проходить в рамках ХХІ Економічного форуму у польському місті Криниця.

„Ми є на дуже активному етапі переговорів, і я маю надію, що необхідні документи зможемо підписати в цьому році під час саміту Україна ЄС в грудні”, - сказав А.КЛЮЄВ, якого цитує wnp.pl.

„Знаю, що є ще низка справ, які треба узгодити, як на рівні експертів, так і на найвищому рівні, але думаю, що в усьому є прогрес та бачу добрі перспективи для цього процесу”, - додав він.

Перший віце-прем’єр також назвав „актуальною та корисною” програму Євросоюзу „Східне партнерство” для держав, які хочуть приєднатися до європейської спільноти.

Заступник глави польського уряду Вальдемар ПАВЛЯК, який також бере участь у конференції, дуже позитивно оцінив намір української влади укласти Угоду про асоціацію в період головування Польщі в Євросоюзі. „Це був би дуже сильний акцент для поширення та посилення співпраці в нашому регіоні”, - сказав він.

В.ПАВЛЯК назвав також назвав дуже перспективною співпрацю держав "Східного партнерства". „Якщо подивимося на населення, то побачимо, що в нашому регіоні живе більше мешканців, ніж в Російській Федерації. ВВП наших держав також більший за російський. Цей факт часто не помічають”, - зауважив польський віце-прем’єр.