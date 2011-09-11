У Греції податок на нерухомість включать у рахунок за електрику

Греція знову підвищить податки через невиконання узгодженої з кредиторами програми бюджетної економії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на заяву в неділю в Салоніках міністр фінансів країни Евангелос Венізелос.

За його словами, буде підвищено податок на нерухомість.

За оцінками місцевих аналітиків, такий захід може принести до бюджету країни до двох мільярдів євро щорічно.

Як заявив Венізелос, податок становитиме близько чотирьох євро з кожного квадратного метра нерухомості, новий збір буде здійснений до лютого 2012 року. Для легкості збору податку він буде включений в рахунки за електрику для населення.