Грузія запатентувала 30 назв національних страв і напоїв

Національний центр інтелектуального майна Грузії "Сакпатент" (Грузпатент) запатентував 30 найменувань національних продуктів.

Про це повідомив у ефірі телекомпанії "Руставі-2G керівник центру Іраклій ГВАЛАДЗЕ, пише «Грузія-online».

Зокрема, були запатентовані перепічка із сиром – "хачапурі", виноградна горілка – "чача", сир "сулугуні" і "чурчхела" – солодощі з нанизаних на нитку горіхів у сиропі, що загуснув, на основі виноградного соку.

"Останнім часом ми стикнулися з проблемою крадіжки грузинських національних брендів у країнах Східної Європи і особливо в Росії, де було кілька спроб зареєструвати бренди "сулугуні" і "хачапурі". Це створює проблеми при реєстрації продукту, виробленого безпосередньо в Грузії", – заявив І.ГВАЛАДЗЕ.

За його словами, реєстрація національних брендів продовжиться і в майбутньому.

"В першу чергу, ми зареєстрували назви продуктів, але в майбутньому плануємо реєстрацію й інших національних брендів", – наголосив керівник "Сакпатента".