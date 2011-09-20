Екс-президента Афганістану убив смертник із замінованою головою

Колишнього президента Афганістану і голову Високої ради примирення Бурхануддіна Раббані убив терорист-смертник, який ніс вибуховий пристрій усередині тюрбана, повідомляє AFP.

Голова кримінальної поліції Кабула Мохаммед Захір розповів, що Раббані вів переговори з двома представниками руху "Талібан". Один з них проніс на зустріч вибухівку, заховавши її в тюрбані. Наблизившись до Раббані, смертник привів бомбу в дію. В результаті колишній афганський президент був убитий, а четверо люди одержали поранення.

Б.Раббані (1940-2011) - доктор богослів`я, професор Кабульського університету, де викладав ісламське право.

Брав участь в Афганській війні 1979-1989 рр., був одним з командувачів афганськими моджахедами. У 1985-му особисто керував придушенням повстання в таборі Бадабера. У 1992-му повернувся до Кабула з Пакистану, де жив у вигнанні, і посів місце тимчасового президента Афганістану. З 1996 року, після приходу до влади талібів, став одним з лідерів «Північного альянсу». У грудні 2001 року Б.Раббані подав у відставку з посади президента.

У сучасному Афганістані залишався лідером партії «Хезб-е джаміат-е ісламі». Очолював Високу раду примирення - орган, що намагався підтримувати дипломатичні відносини між протиборчими угрупуваннями і рухами Афганістану.

Чинний президент країни Хамід Карзай відмінив свій офіційний візит до Нью-Йорка, в штаб квартиру ООН.