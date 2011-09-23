У 5 країнах ЄС не хочуть чекати адвоката, щоб узяти відбитки пальців

Бельгія, Франція, Великобританія, Ірландія та Нідерланди виступили проти пропозиції Єврокомісії щодо розширення права на доступ до адвоката на весь період, коли підозрювані перебувають під арештом поліції.

Про це повідомляє Інтернет-видання “EUobserver”.

За інформацією видання, у спільному листі, направленому представниками цих країн напередодні засідання Ради міністрів з питань юстиції ЄС, що відбувається сьогодні, йдеться про те, що пропозиція Єврокомісії може створити “додаткові складнощі” для розслідувань, які можуть бути уповільнені через необхідність очікувати на адвоката перед тим, як знімати відбитки пальців.

Крім того, 5 країн ЄС висловили занепокоєння щодо можливого зростання видатків під час проведення розслідувань.

Разом з тим речник Єврокомісії Метью НЬЮМЕН заявив виданню, що забезпечення доступу до адвоката протягом всього часу перебування під арештом є ключовим засобом для побудови довіри в Європі.

“Громадяни мають знати, що куди б вони не поїхали в Європі, вони можуть вірити, що мінімум процедурних прав буде гарантований”, - заявив представник Єврокомісії.

При цьому, за його словами, пропозиція Єврокомісії має, скоріше, привести к зменшенню витрат під час проведення розслідувань.

Єврокомісія запропонувала розширити права щодо доступу до адвокатів у червні з метою забезпечити однакові мінімальні права підозрюваних в ЄС.