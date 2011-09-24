Медведєв похвалив себе й Путіна: в країні стало краще жити

Партія «Єдина Росія» затвердила список кандидатів на вибори до Держдуми РФ на чолі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Як повідомляє Газета.Ru, про результати голосування з трибуни оголосив лідер партії Володимир ПУТІН.

«Ми йдемо на вибори широкою коаліцією», – нагадав В.ПУТІН, який в травні створив «Народний фронт». – У нашій єдиній команді багато яскравих і сильних людей».

«Більш як половина нашого списку – це люди, які у федеральних виборах участі не брали», – продовжив прем`єр. «Більше ста чоловік взагалі безпартійні», – наголосив він і нагадав про народну програму, хоча передвиборчою програмою стали промови В.ПУТІНА і В.МЕДВЕДЄВА на з`їзді.

«Добиватимемося того, щоб кожна людина була затребувана, щоб кожен міг реалізувати себе, – сказав В.ПУТІН, – щоб кожен міг бути впевнений у своєму майбутньому і майбутньому своїх дітей».

«Ніде в світі немає таких можливостей для творчості й творення, – заявив В.ПУТІН. – У Росії є все, щоб досягти справді великих цілей. Наш закон – рух тільки вперед».

«Разом ми переможемо», – завершив він свій виступ.

Після В.ПУТІНА на трибуну піднявся Д.МЕДВЕДЄВ. Він заявив, що в країні стало краще жити. Д.МЕДВЕДЄВ знову повторив, що готовий очолити уряд і «працювати на благо країни».