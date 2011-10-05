Росія і Китай наклали вето на засудження ООН влади Сирії

Росія і Китай скористалися правом вето і блокували в Раді Безпеки ООН ухвалення резолюції щодо Сирії, яка передбачала санкції в разі продовження владою придушення виступів опозиції в цій країні.

Протести в Сирії почалися в середині березня. За даними ООН, в результаті зіткнень загинули не менше 2700 цивільних осіб.

Згідно з проектом резолюції європейських країн, передбачалася можливість санкцій проти влади Сирії, якщо протягом 30 днів не будуть виконані вимоги про припинення насильства в країні.

Уряд США перед голосуванням висловив надію на те, що Рада Безпеки ООН надішле сильний сигнал владі Сирії про необхідність припинення насильства щодо учасників акцій протесту. Міністр закордонних справ ФРН заявив, що світ повинен проявити солідарність з сирійцями, які вийшли на вулиці.