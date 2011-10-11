У Казахстані вибух на нафтобазі забрав життя сімох людей

Щонайменше семеро осіб загинули під час вибуху нафтового резервуару на головній нафтоперекачувальній станції "Актау" Мангістауського нафтопровідного управління Західного філіалу АТ "Казтрансойл".

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

"Бригада робочих компанії "Жайикстройлюкс" очищала нафтовий резервуар на території нафтобази Мангістауського нафтопровідного управління від шламу. Об`єм резервуару п`ять тисяч кубометрів, із невідомих поки причин, стався вибух газоповітряної суміші всередині резервуару, в якому знаходилися робочі. Після цього сталося горіння нафтопродуктів, що залишилися в резервуарі", - повідомив журналістам начальник Мангістауського департаменту МНС Серік ХАЙРУШЕВ.

УВС Актау і прокуратура Мангістауської області ведуть розслідування надзвичайної пригоди.