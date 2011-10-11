У Казахстані вибух на нафтобазі забрав життя сімох людей

22:59, 11 жовтня 2011
Світ
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Бригада робочих очищала резервуар...

Щонайменше семеро осіб загинули під час вибуху нафтового резервуару на головній нафтоперекачувальній станції "Актау" Мангістауського нафтопровідного управління Західного філіалу АТ "Казтрансойл".

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

"Бригада робочих компанії "Жайикстройлюкс" очищала нафтовий резервуар на території нафтобази Мангістауського нафтопровідного управління від шламу. Об`єм резервуару п`ять тисяч кубометрів, із невідомих поки причин, стався вибух газоповітряної суміші всередині резервуару, в якому знаходилися робочі. Після цього сталося горіння нафтопродуктів, що залишилися в резервуарі", - повідомив журналістам начальник Мангістауського департаменту МНС Серік ХАЙРУШЕВ.

УВС Актау і прокуратура Мангістауської області ведуть розслідування надзвичайної пригоди.

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