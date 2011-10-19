Азаров доручив узгодити технічні регламенти з ЄвАзЕС
20:09, 19 жовтня 2011Світ
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Щоб полегшити ведення бізнесу
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі України вивчити можливість приєднання України до угоди про технічні регламенти в рамках ЄврАзЕС.
Як повідомив журналістам прес-секретар розділу глави Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, про це М.АЗАРОВ заявив на розширеному засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС у Санкт-Петербурзі.
За словами В.ЛУК’ЯНЕНКА, йдеться про технічні регламенти здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Він зазначив, що єдині регламенти сприятимуть спрощенню і полегшенню ведення бізнесу учасниками ринку.
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