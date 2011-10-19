Путін: Євразійський економічний союз може бути створений до 2015 року

Євразійський економічний союз може бути створений до 2015 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на прес-конференції за підсумками засідання Вищого органу Митного союзу на рівні глав урядів.

«Євразійський союз – це справа майбутнього. Спочатку ми говорили про Митний союз, зараз говоримо про те, що з 1 січня наступного року повинні почати працювати механізми ЄЕП і це набагато глибший ступінь інтеграції», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, в ході формування ЄЕП доведеться приймати велику кількість нормативних актів і вносити зміни в національні законодавства.

«І тільки потім, десь на рубежі 2015 року ми можемо підійти, якщо будемо також енергійно діяти як дотепер, до ідеї створення Євразійського союзу», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, це питання квазіполітичного характеру.