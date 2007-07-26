Індія пішла на ядерну угоду із США

Кабінет міністрів Індії схвалив остаточні умови угоди про співпрацю з США у галузі ядерної енергетики, повідомив журналістам глава індійського МЗС Пранаб Мукерджі.

Тепер документ, який дозволить Індії вийти з міжнародної ізоляції у питаннях ядерної енергетики та почати закупівлю за кордоном ядерних реакторів і палива, має пройти ухвалення в парламенті.

Обмеження на співпрацю з Індією у галузі ядерної енергетики були накладені після випробування ядерної зброї 1998 р. Угода США-Індія дозволить Делі купувати за кордоном ядерні реактори й паливо для них. Для запуску механізму співпраці необхідне схвалення Групи ядерних постачальників та МАГАТЕ, яке вимагає гарантій нерозповсюдження.

Розбіжності щодо умов співпраці двох країн у галузі мирного атома Делі й Вашингтон змогли врегулювати після напружених переговорів за участю високопоставлених чиновників, які відбулися минулого тижня в США.

Деталі домовленості поки що не розкриваються, проте опозиція побоюється, що влада пішла на поступки Сполученим Штатам, які наполягали на міжнародному контролі за поставленим до Індії ядерним матеріалом і забороні на випробування ядерної зброї.

Угода між Делі й Вашингтоном про співпрацю у галузі ядерної енергетики була підписана ще торік, але реалізувати її на практиці заважали розбіжності сторін щодо права Індії на переробку відпрацьованого ядерного палива і на проведення випробувань ядерної зброї.

РІА "Новости"