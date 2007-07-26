Під Санкт-Петербургом вибухнув газопровід

Під Санкт-Петербургом, в районі селища Лаврики, стався вибух на газогоні. За повідомленням очевидців, спочатку було чутно гучні удари, потім до неба піднялося сильне полум`я.

Площа пожежі склала більше 2 га, силами 25 пожежних відділень вогонь вдалося локалізувати тільки півтори години по тому. В результаті вибухів у найближчих населених пунктах відбулося відключення електроенергії, повідомляє прес-центр регіонального управління МНС.

Раніше повідомлялося про те, що в результаті інциденту є жертви і постраждалі, проте ця інформація не підтверджується.

До місця події виїхали співробітники правоохоронних органів. Слідчі відпрацьовуватимуть усі версії події, зокрема не виключено, що причиною вибуху міг стати теракт.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи.

РБК