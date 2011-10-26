Шлюзи й греблі в Бангкоку не в змозі витримати повінь

Шлюзи і греблі в Бангкоку не в змозі витримати натиск води, жителі всіх районів столиці повинні готуватися до повені, заявила прем'єр-міністр Таїланду Йінглак ЧИНАВАТ після того, як був затоплений другий за значущістю аеропорт Don Muang

«Найвищому ризику піддаються райони, розташовані уздовж річки Чао Прая», – сказав голова уряду, повідомляє «Газета.ру».

За її словами, рівень води в місті залежатиме від того, наскільки злагоджено працюватимуть муніципальні служби, армія і рятувальники.

Губернатор Бангкока Сухумбханд ПАРИБАТ наголосив у спеціальному комюніке, що рівень води в річці Чао Прая за добу знов побив рекорд, встановлений у вівторок вранці. Він досяг 2,4 м над рівнем моря.

На вихідні рівень води в річці підніметься до 2,6 м, що на 10 см сантиметрів більше висоти гідротехнічних загороджень. Як тільки вода почне текти над бетонними укріпленнями, вона зруйнує їх.

Директор центру катастроф Сері СУПАРАДИТ повідомив, що в разі найгіршого з можливих сценаріїв розвитку подій Бангкок буде затоплений повністю. Десята частина міста – райони уздовж річки і каналів – можуть піти під воду на два метри. Ще чверть міста піде під воду на 1 метр, а одна чверть – лише на півметра. Решта Бангкока виявиться затопленим приблизно на 10 сантиметрів.

Кількість жертв катастрофічної повені в Таїланді досягла 366 чоловік.