У Росії бензовоз в'їхав в автобус з дітьми: дві дитини загинули

Велике ДТП в Саратові, за уточненими даними, забрала життя двох дітей, постраждали 13 людей, повідомив РІА Новинив суботу представник прес-служби обласного главку МНС.

"Дві дитини загинули, обидва - хлопчики у віці близько 12 років. Госпіталізовано в лікарні 10 дітей. Ще три людини від госпіталізації відмовилися", - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що всього в мікроавтобусі їхали 16 дітей і двоє дорослих.

"Бензовоз "КамАЗ" їхав з Саратова в бік Усть-Курдюма. Між (гіпермаркетом) "Лента" і Гусельським мостом на зустрічній стояла автомашина ВАЗ-2105, яка пропускала "КамАЗ", щоб повернути ліворуч. Цю "п`ятірку" б`є ВАЗ-21099 , після чого "п`ятірка" врізається в "КамАЗ", який змінює напрямок руху і врізається в зустрічний мікроавтобус Hyundai, який віз дітей з Балаково до цирку", - розповів керівник прес-служби міського відділу ГІБДР Юрій Сухоруков.

Раніше повідомлялося, що на Усть-Курдюмскому шосе, в районі гіпермаркету "Лента", зіткнулися мікроавтобус, легковий автомобіль і бензовоз; представники МНС повідомляли про 12 постраждалих.

На місце автоаварії виїхали всі оперативні служби міста.