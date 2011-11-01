Безконтрольна зброя розповзається з Лівії

Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла запропоновану Росією резолюцію, що містить заклик до Лівії запобігти поширенню зброї, розкраденого під час громадянського конфлікту і після повалення Муамара Каддафі, повідомляє Радіо Свобода. Насамперед, мова йде про переносні зенітно-ракетних комплексах.

У резолюції виражаються побоювання, що зброя може потрапити в руки екстремістських організацій, зокрема, до бойовиків "Аль-Каїди".

Рада Безпеки також закликав Тріполі ліквідувати всі запаси хімічної зброї та залучити для цього фахівців з-за кордону. Влада Лівії в понеділок заявили, що іноземні інспектори в найближчі дні прибудуть в країну і що Лівія не зацікавлена ​​у збереженні на своїй території хімічної зброї.