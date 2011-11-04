G20 наказує найбільшим банкам світу збільшити капітал

На саміті країн G20 в Каннах, що завершився у п`ятницю, був узгоджений перелік з 29 великих міжнародних банків (17 - в Європі, 8 - у США і 4 - в Азії), яким наказано значно наростити власний капітал, для підвищення їх фінансової стійкості, протягом найближчих чотирьох років, повідомляє Радіо Свобода.

Причому до рівнів, які помітно перевищують вимоги укладеної восени минулого року нової міжнародної угоди щодо банківського регулювання "Базель-3", виконати які банки зобов`язані до 2019 року.

Минулого тижня подібне рішення було прийняте на саміті Європейського союзу щодо близько 70 провідних європейських банків. Проте їм відведені більш жорсткі терміни нарощування власного капіталу - до середини 2012 року.