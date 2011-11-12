У Болгарії на колишніх складах вибухають боєприпаси

У центральній частині Болгарії на колишніх військових складах вибухають тисячі боєприпасів, передає РІА «Новости» з посиланням на болгарське агентство Novinite.

Дані про жертви не надходили.

Склади, які раніше належали військовим, а в даний час є власністю приватної компанії, розташовуються за вісім кілометрів від міста Севлієво. За даними агентства, на складах знаходяться близько трьох тисяч списаних боєприпасів.

Як наголошується у повідомленні, на складах не зберігалися хімічні та радіоактивні речовини, тому загрози забруднення навколишнього середовища немає.

З району події евакуйовані люди. На місці працюють пожежники і рятувальники.