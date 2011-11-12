У Болгарії на колишніх складах вибухають боєприпаси
18:44, 12 листопада 2011Світ
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Є власністю приватної компанії
У центральній частині Болгарії на колишніх військових складах вибухають тисячі боєприпасів, передає РІА «Новости» з посиланням на болгарське агентство Novinite.
Дані про жертви не надходили.
Склади, які раніше належали військовим, а в даний час є власністю приватної компанії, розташовуються за вісім кілометрів від міста Севлієво. За даними агентства, на складах знаходяться близько трьох тисяч списаних боєприпасів.
Як наголошується у повідомленні, на складах не зберігалися хімічні та радіоактивні речовини, тому загрози забруднення навколишнього середовища немає.
З району події евакуйовані люди. На місці працюють пожежники і рятувальники.
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