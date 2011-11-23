Ключові посади в уряді Лівії посіли командири повстанців
... які схопили Каддафі та його синів
У Лівіїпрем'єр-міністрАбдельРахімаль-КІБоголосивновий складкабінетуміністрів,у якому двіключовімісця посіликолишнікомандириарміїповстанців,повідомляєРадіоСвобода.
МіністромоборониЛівіїставкомандирвійськовогопідрозділумістаЗінтанОсамаДжуілі, бійціякоговсуботузаарештувалисинаповаленоголівійського диктатораМуамараКаддафі -Сейфааль-Іслама.
Посадуміністравнутрішніхсправ ЛівіїзайнявФавзіАбделал- командирзагонуколишніхповстанців зМісурати,яківжовтнівбилисамогоМуамараКаддафі.
Ранішеу вівторок головнийпрокурорМіжнародногокримінального судуЛуїсМореноОкампозаявив,що синубитоголівійськогодиктатораможепостатипередсудомвЛівії.
МіжнароднийкримінальнийсудзвинувачуєзаарештованихднямиСейфааль-Ісламаі колишньогоглавулівійськоїрозвідкиАбдуллуас-Сенуссіу злочинахпротилюдяностіпід час придушенняантиурядовогоповстаннявЛівії.