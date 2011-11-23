Ключові посади в уряді Лівії посіли командири повстанців

... які схопили Каддафі та його синів

У Лівіїпрем'єр-міністрАбдельРахімаль-КІБоголосивновий складкабінетуміністрів,у якому двіключовімісця посіликолишнікомандириарміїповстанців,повідомляєРадіоСвобода.



МіністромоборониЛівіїставкомандирвійськовогопідрозділумістаЗінтанОсамаДжуілі, бійціякоговсуботузаарештувалисинаповаленоголівійського диктатораМуамараКаддафі -Сейфааль-Іслама.



Посадуміністравнутрішніхсправ ЛівіїзайнявФавзіАбделал- командирзагонуколишніхповстанців зМісурати,яківжовтнівбилисамогоМуамараКаддафі.



Ранішеу вівторок головнийпрокурорМіжнародногокримінального судуЛуїсМореноОкампозаявив,що синубитоголівійськогодиктатораможепостатипередсудомвЛівії.



МіжнароднийкримінальнийсудзвинувачуєзаарештованихднямиСейфааль-Ісламаі колишньогоглавулівійськоїрозвідкиАбдуллуас-Сенуссіу злочинахпротилюдяностіпід час придушенняантиурядовогоповстаннявЛівії.

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