У центрі Москви - кількатисячний мітинг проти фальсифікації виборів

У центрі Москви декілька тисяч прихильників демократичної опозиції проводять санкціонований мітинг проти фальсифікації підсумків голосування на парламентських виборах.

Як передає радіо «Свобода», головні гасла акції, організованої на Чистих прудах рухом "Солідарність": "Ці вибори - фарс! Повернемо владу народу!".

Біля місця мітингу чергують посилені наряди поліції.

У мітингу КПРФ у Новопушкинському сквері, за даними ЗМІ, беруть участь більш як 400 людей. Учасники акції заявляють, що не згодні з офіційними результатами голосування у низці регіонів і мають намір оскаржити їх у судах.

Раніше близько п`яти тисяч активістів Загальноросійського народного фронту і "Молодої гвардії "Єдиної Росії" зібралися на площі Революції, аби відзначити перемогу правлячої партії на виборах.