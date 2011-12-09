В Індії затримали судно, на борту якого 21 українець

В Індії через несплату портових зборів затримано судно “Genco Provence”, до складу екіпажу якого входить 21 громадянин України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Посольства України в США, судно “Genco Provence” належить компанія “Genco Ship Management” (США).

За отриманою від судновласника інформацію, компанія “Genco Ship Management” вже перерахувала відповідні кошти. Найближчим часом очікується звільнення судна.

Також зазначається, що екіпаж судна забезпечений усім необхідним, скарги від членів команди не надходили.

Посольство України в США продовжує підтримувати контакти з представниками судновласника та відстежувати перебіг подій у справі до моменту звільнення судна.