Засуджений до страти за теракт у Мінську просить Лукашенка про помилування

Засуджений до страти за співучасть в тероризмі Владислав КОВАЛЬОВ написав прохання про помилування на ім`я Президента Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила матір засудженого Любов КОВАЛЬОВА.

Вона повідомила, що позавчора у сина був адвокат. «Владислав написав, що не визнає своєї провини. Він написав, що невинний у скоєнні цих страшних злочинів і не здійснював їх», - заявила мати засудженого до страти.

Л.КОВАЛЬОВА впевнена, що на її синові – «крові немає, провини немає, він чесний перед людьми і перед Богом».

«Я не знаю, чому моєму синові винесли такий вердикт. Я теж звернулася до народу у всьому світі зібрати підписи за скасування страти. На даний момент під нашою петицією підписалося більш як 31 тисяча людей. Я знаю, що не лише матері, не лише переконані супротивники страти, а й звичайні люди», - повідомила Л.КОВАЛЬОВА.

Як повідомляв УНІАН раніше, 30 листопада Верховний Суд Білорусі засудив Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА до розстрілу, визнавши їх винними в організації вибуху на станції метро «Жовтнева» в Мінську 11 квітня 2011 року. В результаті теракту 11 чоловік загинули на місці, 4 померли в лікарнях, тяжкі тілесні ушкодження одержали 32 людини, менш тяжкі – 72, інші тілесні ушкодження – 283 людини.

Вирок оскарженню не підлягає. Долю засуджених може змінити лише Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО, якому вони мають право подати апеляцію.

1 грудня мати В.КОВАЛЬОВА звернулася до глави держави з проханням про помилування свого сина.

Із закликом скасувати смертний вирок Д.КОНОВАЛОВУ і В.КОВАЛЬОВУ виступили правозахисні організації, а також пересічні громадяни Білорусі та інших країн.

2 грудня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що рішення щодо можливого помилування Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА ухвалить найближчим часом.