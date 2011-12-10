На японській АЕС «Генкай» стався витік радіоактивної води

В Японії на атомній електростанції «Генкай» у префектурі Сага 9 грудня стався витік близько двох тонн радіоактивної води.

За даними місцевого інформаційного агентства «Кіодо», загрози навколишньому середовищу немає, оскільки вода із системи охолоджування третього реактора не проникла за межі станції, повідомляє «Радіо «Свобода».

Стурбованість заходами безпеки на японських АЕС зберігається з моменту аварії на станції «Фукусіма-даїчі», яка сталася після руйнівного землетрусу і цунамі в березні. Фахівцям досі не вдається впоратися з кризою на цьому підприємстві, яка змусила залишити свої будинки в найближчих населених пунктах десятки тисяч людей.