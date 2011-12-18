Кількість жертв заворушень у Казахстані збільшилася до 14
20:54, 18 грудня 2011Світ
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Оприлюднено список загиблих
Кількістьзагиблиху заворушенняхвмістіЖанаозенназаходіКазахстану збільшиласядо 14, особи11 загиблихвстановлені,повідомляєв неділюГенеральнапрокуратуракраїни.
Списокзагиблихоприлюдненонасайті Генпрокуратури.У спискупрізвища11 чоловіківу віцівід16 до52 років.
"Встановлюютьсяособи щетрьох загиблихосіб чоловічоїстаті",- йдетьсявповідомленні.
Уп'ятницювЖанаозеністалисямасовізаворушення,учасники якихспалили46 будівель, кількаавтомобілів.ПрезидентКазахстануНурсултанНазарбаєвввіву місті надзвичайний стан.До 5січня вмісті дієкомендантська година,забороненімітинги, обмеженірух, фото- та відеозйомка,використаннякопіювально-розмножувальноїтехніки, повідомляєРІА"Новости".
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