Молодшого сина Кім Чен Іра проголосили новим «великим вождем»

Засоби масової інформації КНДР сьогодні вперше назвали «великим вождем» КІМ Чен Ина – молодшого сина і спадкоємця лідера країни Кім Чен Іра, який помер у суботу.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, такий титул раніше вживався тільки щодо вищих лідерів КНДР. Як вважають, це підтверджує версію про те, що КІМ Чен Ин вже прийняв повноваження верховного керівника країни.