Молодшого сина Кім Чен Іра проголосили новим «великим вождем»
09:34, 19 грудня 2011Світ
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Влада перейшла Кім Чен Іну
Засоби масової інформації КНДР сьогодні вперше назвали «великим вождем» КІМ Чен Ина – молодшого сина і спадкоємця лідера країни Кім Чен Іра, який помер у суботу.
Як повідомляє ІТАР-ТАРС, такий титул раніше вживався тільки щодо вищих лідерів КНДР. Як вважають, це підтверджує версію про те, що КІМ Чен Ин вже прийняв повноваження верховного керівника країни.
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