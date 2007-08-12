У Польщі вирішили наслідувати приклад України

Прем`єр-міністр Польщі Ярослав Качіньський повідомив, що дострокові парламентські вибори можуть відбутися 21 жовтня поточного року. Точна дата голосування поки не затверджена, проте, за словами прем`єра, вибори неодмінно пройдуть до початку листопада.

Згода на дострокові вибори до парламенту Польщі була дана сьогодні лідером партії "Право і справедливість", прем`єр-міністром країни Я.Качіньським і президентом країни, його братом-близнюком Лехом Качіньським, за підсумками спеціальної наради. Польський парламент повинен провести перше засідання після літніх канікул 22 серпня ц.р. і в ході його може ухвалити рішення про розпуск напередодні виборів, передає Reuters.

Рішення про дострокові вибори стало закономірним фіналом політичної боротьби, що відбувалася останнім часом усередині правлячої коаліції, до складу якої входить партія Качіньських, ультраправа "Ліга польських сімей" і ліва "Самооборона", що раніше заявила про свій вихід з коаліції.

Польща вже місяць знаходиться в політичній кризі, що наступила після того, як прем`єр-міністр звільнив лідера "Самооборони", віце-прем`єра і міністра сільського господарства країни Анджея Леппера.

Глава "Ліги польських сімей" (ЛПС) Роман Гертих повідомив раніше сьогодні, що прем`єр Я.Качіньський повідомив про плани повної ліквідації коаліції і майбутнє звільнення міністрів від ЛПС.

РБК-Україна