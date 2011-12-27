Під час аварії російської платформи в Охотському морі загинула українка

В Охотському морі під час аварії російської бурової платформи «Кольська» зникла безвісти громадянка України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на Генеральне консульство України у Владивостоку

Генконсульство надіслало додаткову інформацію щодо шторму 18 грудня ц.р. в Охотському морі, внаслідок якого перекинулась і затонула бурова платформа „Кольська” із 67 членами екіпажу на борту. За інформацією Генконсульства, унаслідок аварії загинула громадянка України, яка проживала на території Росії.

За підтвердженою інформацією, зазначена громадянка вважається зниклою безвісти. На даний час ведеться робота щодо розшуку її родичів.

Справа перебуває на контролі в ГКУ у Владивостоку та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Генконсульство України у Владивостоку (Росія), 18 грудня в Охотському морі внаслідок шторму перевернулась і затонула бурова платформа „Кольська”. Із 67 осіб, які перебували на борту, врятовано 14. Виявлено тіла 14 загиблих.