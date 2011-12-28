У Північній Кореї розпочалися дводенні похорони Кім Чен Іра

У Північній Кореї сьогодні розпочалися дводенні похорони колишнього лідера цієї країни Кім Чен Іра, який помер 17 грудня у віці 69 років.

Як повідомляє радіо «Свобода», участь іноземних делегацій у похоронах не передбачається, проте дипломатів попросили зібратися на стадіоні, звідки їх повезуть до Кімсусанського меморіального комплексу.

Тіло Ким Чен Іра, що знаходиться там, провезуть по вулицях Пхеньяну.

Кім Чен Ір правив країною з 1994 року, після смерті свого батька, засновника КНДР Кім Ір Сена.

Похоронну комісію очолює молодший син покійного - КІМ Чен Ин. Державні ЗМІ Північної Кореї називають його новим керівником правлячої партії і головнокомандуючим, проте, як і раніше, не зрозуміло, чи одержить він всю повноту влади.