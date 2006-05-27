Озброєний ножем підліток поранив 26 глядачів лазерного шоу

Кількість учасників церемонії відкриття Центрального вокзалу в Берліні, які постраждали від рук озброєного ножем підлітка, становить 26 осіб, один з них помер, шестеро перебувають у критичному стані.

Під час лазерного шоу на глядачів накинувся хлопець і почав завдавати ударів ножем всім, хто траплявся на його шляху.

На свято на честь відкриття найбільшого залізничного вокзалу в Європі зібралися десятки тисяч людей. Порядок охороняли близько ста поліцейських. Вони затримали в центрі натовпу 17-річного зловмисника, але він встиг завдати поранень багатьом глядачам шоу.

Особу нападника встановлено, він є жителем передмістя Берліна. За попередніми даними, хлопець страждає на розлад психіки.

Лента.ру