Озброєний ножем підліток поранив 26 глядачів лазерного шоу
10:26, 27 травня 2006Світ
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Один помер, шестеро в критичному стані
Кількість учасників церемонії відкриття Центрального вокзалу в Берліні, які постраждали від рук озброєного ножем підлітка, становить 26 осіб, один з них помер, шестеро перебувають у критичному стані.
Під час лазерного шоу на глядачів накинувся хлопець і почав завдавати ударів ножем всім, хто траплявся на його шляху.
На свято на честь відкриття найбільшого залізничного вокзалу в Європі зібралися десятки тисяч людей. Порядок охороняли близько ста поліцейських. Вони затримали в центрі натовпу 17-річного зловмисника, але він встиг завдати поранень багатьом глядачам шоу.
Особу нападника встановлено, він є жителем передмістя Берліна. За попередніми даними, хлопець страждає на розлад психіки.
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