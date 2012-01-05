Відзавтра білорусам не можна відвідувати іноземні сайти

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вводить безпрецедентні санкції стосовно користувачів Інтернету, повідомляє газета La Stampa (переклад статті опубліковано на сайті «Інопреса»).

"Своїм безпрецедентним рішенням білоруський Президент Олександр ЛУКАШЕНКО має намір де-факто націоналізувати Інтернет у своїй країні. З набуттям чинності змін до Кодексу про адміністративні та процесуальні порушення 6 січня цього року громадяни маленької республіки не зможуть відвідувати іноземні сайти, сервери яких розташовані за межами національних кордонів. За порушення закону передбачено штрафи до 96 євро", - пише видання.

"Новий закон ЛУКАШЕНКО стосуватиметься не лише приватних осіб: підприємствам, що діють на території Білорусі, можна буде користуватися лише національними доменами, всі транзакції проводитимуться через місцеві інтернет-ресурси, а інформація про них буде доступна як податковим органам, так і службам безпеки", - підкреслює автор статті.

"Посилено заходи й стосовно Wi-Fi мереж: тепер власники місцевих кафе та інших закладів нестимуть безпосередню відповідальність за дії клієнтів. Не випадково Білорусь вважається одним із найбільш закритих на сьогоднішній день режимів, і небагато хто із західних політиків наважується здійснювати візити до цієї країни", - зазначає La Stampa.