Спадкоємця Кім Чен Іра назвали «найгеніальнішим поміж геніїв»

Північна Корея відзначила день народження свого нового молодого лідера Кім Чен Ина, показавши на державному телебаченні документальний фільм про нього, повідомляє українська служба ВВС.

Автори програми звеличували лідерські риси Кім Чен Ина як верховного головнокомандувача величезної армії КНДР, називаючи його "найгеніальнішим поміж геніїв".

У фільмі пан Кім оглядає війська, сидить у танку та відвідує фабрики.

ВВС зазначає, що смерть менше місяця тому батька Кім Чен Ина, Кім Чен Іра, створила у Північній Кореї небезпечний вакуум, який державні медіа намагаються чимшвидше заповнити.