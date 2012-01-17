У Росії головному редактору газети дали строк за замовні статті

Фрунзенським районним судом міста Іваново (Росія) винесено вирок головному редактору газети «Иваново-Пресс», засновнику ТОВ «Ивпресс» і автору однієї з публікацій.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івановської області, зазначені особи визнані винними у скоєнні злочинів, передбачених частинами 3 та 4 статті 204 КК РФ (комерційний підкуп).

«Встановлено, наприкінці 2009 року головному редактору надійшла пропозиція за винагороду розмістити в очолюваній ним газеті статті, що створюють негативний образ одного із заступників голови уряду Івановської області», - йдеться в повідомленні.

Після отримання авансу від замовника в листопаді та грудні 2009 року в газеті «Иваново-Пресс» опубліковано статті «Тому, кто берет мзду, за державу не обидно» і «Фаворит или баловень судьбы?». Загальна сума «гонорарів» становила близько 100 тис. руб. (близько 3,3 тис. дол.).

Крім цього, в січні 2010 року головний редактор за попередньою змовою із засновником газети та її сином опублікували ще одну замовну статтю - «Народу одержать победу в войне было проще, чем победить чиновников», що створює негативний образ членів уряду Івановської області.

27 січня 2010 засновник ТОВ «Ивпресс» була затримана співробітниками правоохоронних органів м. Москви після отримання в банку половини «гонорару» - 140 тис. руб. (більш як 4,5 тис. дол.) Цього ж дня затримані й решту співучасників.

Головний редактор «Иваново-Пресс» засуджений до півтора років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму, його взято під варту в залі суду. Його співучасникам призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 350 тис. руб. (близько 11,6 тис. дол.) - кожному. Всі засуджені позбавлені права займатися журналісткою діяльністю на термін від 6 місяців до півтора років.