США: режим президента Сирії втратив контроль над країною

Режим президента Сирії Башара Асада втратив контроль над країною. Таку думку, як повідомляє Радіо Свобода, висловив у понеділок представник Білого дому Джей Карні - на тлі повідомлень про нові зіткненнях в передмістях Дамаска між урядовими силами і так званою Вільною сирійською армією - загонами військовослужбовців, які перейшли на бік опозиції.



Карні висловив упевненість, що падіння Асада є неминучим, наголосивши, що необхідно знайти політичне рішення сирійського кризи. Він знову заявив про підтримку США мирної ініціативи Ліги арабських держав: у проекті резолюції Ради Безпеки ООН, запропонованому Лігою, міститься заклик до Башара Асада передати владу віце-президентові, який почав би переговори з опозицією.



Заява Білого дому пролунала за день до обговорення в Раді Безпеки ООН ситуації в Сирії. Росія і Китай поки виступають проти даного проекту резолюції. Росія, зокрема, заявляє, що готова накласти вето на резолюцію, в якій буде міститися заклик до відставки Башара Асада.



За словами держсекретаря США Хілларі Клінтон, США будуть наполягати на ухваленні резолюції, яка засуджує дії президента Башара Асада і підтримуючої зусилля Ліги арабських держав по врегулюванню ситуації.