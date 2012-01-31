У московському аеропорту обвалилася частина фасаду - постраждала жінка

У міжнародному аеропорту Внуково (Москва, РФ) обвалилася конструкція, що утримує декоративний фасад терміналу А. Вона впала на пасажирський автобус, внаслідок чого постраждала і була госпіталізована жінка. Про це повідомляє РБК з посиланням на прес-службу аеропорту.

На даний момент місце падіння конструкції огороджене, з'ясовуються причини її обвалу.

Агентство також нагадує, що кілька днів тому, 27 січня, у Внуковому стався ще один сумний інцидент: авіатехніка вбило лопаттю гвинта літака, що оберталася.