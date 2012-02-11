Один із синів Каддафі збирається очолити збройне повстання
Проти перехідного уряду Лівії
Один із синів убитого лівійського лідера Муамара Каддафі, Сааді КАДДАФІ, має намір очолити збройне повстання проти перехідного уряду Лівії.
Як повідомляє радіо «Свобода», про це він заявив в інтерв`ю телеканалу "Аль-Арабія" по телефону з Нігера, куди він втік після повалення батька.
За словами С.КАДДАФІ, рух прихильників поваленого диктатора охопить усю країну – віддані його батькові люди є навіть у Національній перехідній раді. Сам Сааді у будь-який момент готовий повернутися до Лівії.
38-річний С.КАДДАФІ, колишній нападаючий лівійської футбольної збірної, втік до Нігера в серпні минулого року. У грудні мексиканська влада заявила про розкриття змови щодо підготовки його переїзду до Мексики.