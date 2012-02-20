В аеропорту Франкфурта-на-Майні скасовано понад 230 рейсів
17:35, 20 лютого 2012Світ
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Через страйк авіадиспетчерів
Сьогодні в аеропорту Франкфурта-на-Майні через страйк авіадиспетчерів скасовано 232 авіарейси.
Про це УНІАН повідомили у європейській організації з безпеки авіаруху «Євроконтроль».
При цьому у середньому затримка з виконанням інших авіарейсів становить 60-70 хвилин.
Згідно з даними організації, страйк продовжено до 23.00 21 лютого.
У зв’язку з цим Євроконтроль очікує, що завтра буде скасовано ще 160 авіарейсів.
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