Вулицю в Мілані назвуть ім'ям убитої російської журналістки

Міська рада Мілана вирішила назвати одну з вулиць або площ ім`ям російської журналістки Анни Політковської. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 28 лютого, повідомляє видання Il Tempo.

Таким чином, парламентарії вирішили відзначити внесок убитої кореспондентки "Новой газеты" у захист прав людини і її роботу на Кавказі. Ініціатором увічнення пам`яті А.Політковської виступили активісти правозахисної організації AnnaViva, уточнила в бесіді з "Эхом Москвы" прес-секретар "Новой газеты" Надія ПРУСЕНКОВА.

У той самий час, московська влада, за словами представниці видання, поки що дозволила лише встановити меморіальну дошку в пам‘ять про А.Політковську на будівлі редакції "Новой газеты".

За інформацією Ленти.ру, в 2009 році ім`ям А.Політковської було названо вулицю в італійському місті Феррара. Крім того, в Римі в парку Вілла Дорії-Памфилії є площа, названа в пам‘ять про російську журналістку. Вулиця А.Політковської є у Тбілісі. Крім того, на її честь назвали один із залів Європарламенту.

А.Політковська була убита в під`їзді свого будинку на Лісовій вулиці в жовтні 2006 року. Організатори і виконавці злочину були встановлені слідством; вони постали перед судом, але були виправдані. Справу повернули на дослідування. Замовника злочину досі офіційно не названо.